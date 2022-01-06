شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. تونس تسجل قفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت وزارة الصحة التونسية ارتفاعا في عدد التحاليل الإيجابية لمصابين بفيروس كورونا بنسبة بلغت 17.26 بالمائة.



وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأربعاء، إنه تم تسجيل 2302 إصابة جديدة من إجمالي 13335 تحليلا أنجز يوم الثلاثاء، ليبلغ إجمالي المصابين 733 ألفا و379 إصابة.

وأضافت أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب كورونا في البلاد إلى 25 ألفا و617 شخصا.

كما تم تعافي 315 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين 697 ألفا و537 شخصا.