شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على 5 طلبات لإنشاء مكاتب بريد وتغطية مناطق بشبكات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة النائب عاطف ناصر، علي الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عبد المنعم عبد العليم، الأول: بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد بقرية قصر رشوان- مركز طامية، والثاني: بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الاخصاص التابعة لمركز سنورس- محافظة الفيوم.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن تغطية مركزي زفتي والسنطة بشبكات المحمول- محافظة الغربية، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجلاء باخوم، بشأن مد فترات العمل بمكاتب البريد بمحافظة قنا أو عمل فترة مسائية تسهيلاً على المواطنين وأصحاب المعاشات.

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن إنشاء مكتب بريد بمناطق كوبرى الناموس قبلي طريق المحمودية، حانوتي، وعزبة القلعة- مركز المحمودية- محافظة البحيرة.

وقررت اللجنة حفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع الساقية- العوامية- مركز ساقلته - محافظة سوهاج، وتأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن إنشاء مكتب بريد نموذجي- بمدينة شبراخيت- محافظة البحيرة، وتأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد الرزيقات قبلي- مركز أرمنت – محافظة الأقصر.