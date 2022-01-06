بالصور - السحب تعانق جبال سانت كاترين.. و400 سائح يصعدون لرؤيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبلت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الخميس، 400 سائح من مختلف دول العالم، لصعود جبل موسى والاستمتاع بالمنظر الطبيعي من أعلى قمة في مصر، "لتعانق السحب مع الجبال".

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 400 سائح بينهم 368 سائحًا أجنبيًا من مختلف دول أوروبا، و 32 زائرا مصريا. وأضاف أنه جرى تفويج السائحين وصعودهم لجبل موسى، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن السائحين حرصوا على الاستمتاع بمشهد بقايا الثلوج الضئيلة فوق قمم بعض جبال المدينة، ومشاهدة السحب بمساواة قمم الجبال والتقاط الصور التذكارية لها.

وأكد أن حالة الطقس مستقرة والشمس ساطعة على كافة أرجاء المدينة، والسائحين مستمتعين بأجواء المدينة خلال تنفيذ البرامج السياحية الخاصة بهم.