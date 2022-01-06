قتل زوجته وتركها تتحلل وفتح مقبرة ليلًا لدفنها.. حبل المشنقة يلتف حول رقبة تاجر القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الستار على قضية قتل "تاجر" زوجته، ودفنها في مقابر الصدقة بمدينة بنها، وذلك بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 9 فبراير المقبل لنظر الدعوى والنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة لشهر سبتمبر من العام الماضي، عندما اعتدى المتهم على زوجته بعصا خشبية لتسقط على الأرض وقد فارقت الحياة.

وتبين أن المتهم ترك الجثة في عش الزوجية حتى تحللت، واستعان بشقيقه الأصغر وزوج شقيقته لدفنها في مقابر الصدقة بقرية الشموت، وتسللوا ليلًا، واستغلوا عدم وجود قفل على أحد القبور، ووضعوا الجثة داخله ولاذوا بالفرار.

وقال يحيي زكريا، "تُربي" مسئول مقابر بنها في منطقة الشموت، لـ"الخليج 365، إنه أخرج الجثة من المقابر بنفسه عقب صدور إذن من النيابة العامة بذلك، حيث كانت في حالة تعفن شديد، وتبين أنها لسيدة تبلغ من العمر 25 عامًا ملقاة على وجهها وملفوفة في كيس أسود دون ُغسل، وجرى دفنها بكامل ملابسها.

وأضاف "يحيى"، أن بلاغ وصل لمباحث بنها، بدفن جثة جديدة في مقابر الصدقة بالشموت، ولا يعلموا هوية صاحبتها.

وبإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من القبض على شقيق المتهم الذي اعترف بتفاصيل الجريمة، وجرى القبض على الزوج وزوج شقيقته الذي ساعده في الجريمة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم "ر.س.ب"، 25 عامًا، وشهرته "توحة"، مقاول وتاجر خضار، اعتدى بالضرب على زوجته "م.ف.ا"، 22 عامًا، ربة منزل، بعد نشوب مشادة كلامية بسبب شكه فى سلوكها تطورت لمشاجرة قام على إثرها بضربها على رأسها مستخدمًا عصا خشبية، ما نتج عنه وفاتها.

واستعان بكل من "م.س.ب"، شقيقه، عامل بورشة كاوتش، وصديقه "ح.إ.ح"، 30 عامًا، تاجر فاكهة، ومقيم ذات العنوان، ووضعوا الجثة داخل كيس بلاستيكي ونقلوها بمركبة تروسيكل خاصة بالأخير إلى مقابر الصدقة بمنطقة الشموت.