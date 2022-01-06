كوريا الشمالية تعلن نجاحها في اختبار صاروخ “أسرع من الصوت”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنّها أجرت أمس الأربعاء تجربة على صاروخ أسرع من الصوت، في أول اختبار من نوعه هذا العام.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الصاروخ الذي أُطلق الأربعاء حمل “رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية” وقد “أصاب بدقّة هدفاً على بعد 700 كيلومتر”.

وكانت هذه ثاني تجربة كورية شمالية يُعلن عنها لصاروخ مزود برأس حربية انزلاقية أسرع من الصوت، وهو سلاح متطوّر يمثّل أحدث تقدّم تكنولوجي في ترسانة البلاد.

وذكرت الوكالة أنّ التجربة أكدت “السيطرة على الطيران، واستقرار الصاروخ في مرحلة الطيران النشط، ولتقيّم أداء تقنية الحركة الجانبية الجديدة المطبّقة على الرأس الحربية الانزلاقية الأسرع من الصوت”، كما تحققت التجربة من “نظام أمبولات الوقود في ظلّ الظروف الجوية الشتوية”.

يشار إلى أن الخارجية الأميركية نددت بعملية إطلاق الصاروخ، معتبرة أنها “تنتهك عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي وتمثّل تهديدا لجيران جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية والمجتمع الدولي”.

وأضافت الخارجية “ما زلنا ملتزمين بالنهج الدبلوماسي حيال جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وندعوها للانخراط في الحوار”.