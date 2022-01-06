الكاظمي يحضر حفل تخرج كوكبة جديدة لطلبة الكلية العسكرية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بحضور رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، جرت اليوم الخميس، مراسم تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى (دورة العراق الموحد)".واضاف ان "الكاظمي أشرف على حفل التخرج الذي اشتمل على استعراض كراديس الخريجين، من الذين سينالون رتبة ضابط في الجيش العراقي، الذي تتزامن اليوم الذكرى الـ101 على تأسيسه".

وتابع البيان، ان "سماء الحفل شهدت استعراضاً نوعياً لطائرات القوة الجوية البطلة، ومهارات طياريها الأبطال".

وأشار الى ان "الكاظمي وزّع خلال الاستعراض الهدايا التقديرية على الطلبة المتفوقين، فيما قدمت عمادة الكلية العسكرية هديةً تقديريةً إلى رئيس الوزراء بهذه المناسبة الكريمة".

