انت الان تتابع خبر في ذكرى تأسيسه.. أبرز محطات الجيش العراقي والحروب التي خاضها والان مع التفاصيل

في 6 كانون الثاني من كل عام وفي مشهد يحمل تمازج العراقيين بكل أطيافهم، تبدأ العوائل طقوسها، ليقرروا تارة الاحتفال بتخرج ابنهم من الكلية العسكرية في ذكرى تأسيس الجيش العراقي، وتارة أخرى بتهنئة الجيش بعيده وتقديم الورود له، وهنا تتجمهر العائلات وتحتفل جميعا، فلا فرق بين قومية وأخرى ان كان حب العراق يجمعهم.



وبالرغم من كون معظم المحتفلين هم من المدنيين غير المعنيين بالأمور العسكرية، فإن السرور لم يفارق محياهم طيلة الحفل، حتى ان أصوات الموسيقى والغناء تصدح داخل منازلهم.

الاحتفال المشترك بالتخرج من الكلية العسكرية في هذا المحفل لا يعوض، فهو يجمع بين العسكر والمدنيين، ويقام بهدف المساهمة في تعزيز العلاقة بين الجيش والشعب، حيث يتجمع الأطفال ويترقبون بشغف وصول الضابط اليافع، وصولاً يعني لهم بدء الحفل، فيما يذهب الآباء ويغتنمون الفرصة للحديث عن مآثرهم في العسكرية.



تزامنا مع ذلك، تبدأ طقوس الاحتفال الرسمية بعيد الجيش العراقي، فيجري استعراض منظم ومهيب يضم جم القيادات العسكرية في البلاد وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة، ويشهد فعاليات مختلفة لصنوف القوات المسلحة وسط حضور جماهيري غفير.

المحطات

تأسس الجيش العراقي في 6/ كانون الثاني/ 1921، وكانت أولى لبناته تأسيس فوج الامام موسى الكاظم.

بعد التأسيس تشكلت أول فرقتين للجيش في الديوانية وكركوك.

الحروب

- شارك الجيش العراقي في الحرب ضد اسرائيل عام 1948.

- وقف الى جانب الجيشين السوري والمصري في حرب 6/ تشرين الاول/ 1973 ضد اسرائيل.

- دخل في حرب مع ايران ما بين اعوام 1980 _ 1988.

أعيد تشكيل الجيش بعد سقوط النظام السابق في عام 2003.

تركزت مهامه على حماية الأمن الداخلي ودخل في حربين مفصليتين، الأولى قارع فيها "تنظيم القاعدة" الإرهابي منذ عام 2003 إلى 2014، اما الثانية فقارع بها تنظيم داعش الإرهابي بعد حزيران عام 2014.

في 10 تموز 2017 أعلن عن الانتصار الكبير على داعش الإرهابي بتحرير الموصل.

يمتلك الجيش العراقي حاليا 62 مديرية أبرزها قيادات القوة البرية والبحرية والجوية.

يعزز الجيش العراقي صفوفه بفتح باب التطوع ولا يعتمد نهج التجنيد الالزامي.

المراتب العسكرية في الجيش العراقي:



جندي، لا يحمل أية رتبة

جندي أول، خط على ذراعه

نائب عريف، خطان على ذراعه

عريف، ثلاث خطوط على ذراعه

رأس عرفاء، أربعة خطوط على ذراعه

نائب ضابط، يحمل نسراً على ياقة قميصه

مراتب الضباط:



ملازم، يحمل نجمة على كتفه

ملازم أول، يحمل نجمتين على كتفه

نقيب، يحمل ثلاث نجمات

رائد، يحمل تاجا على كتفه

مقدم، يحمل تاجا ونجمة

عقيد، يحمل نسراً ونجمتين

عميد، يحمل تاجا وثلاث نجمات

لواء، يحمل تاجا وسيفين متقاطعين

فريق، يحمل تاجا وسيفين ونجمة

فريق أول، يحمل تاجا وسيفين ونجمتين