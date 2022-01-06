بمقدمتها عيد الجيش.. امين بغداد يعلن تنظيم احتفالات كبرى احتفاءً بـ3 أحداث

وذكر بيان للامانة ورد للسومرية نيوز، ان "امين بغداد يتقدم باجمل عبارات التهنئة للشعب العراقي وقواته الامنية بمناسبة تأسيس الجيش العراقي الباسل الذي دافع عن امن ووحدة العراق وحقق النصر في محافل الوغى والدفاع عن ارض الوطن ضد الارهاب والمعتدين ، داعياً بالرحمة والخلود لشهداء الجيش الباسل وجميع صنوف القوات الامنية".كما وعد امين بغداد ان "يكون العام الجديد ٢٠٢٢ زاخراً بالمشاريع الخدمية الحيوية وفاعلاً في النهوض بواقع العاصمة الحبيبة بغداد ومشهدها الحضري والجمالي".

وأشار الى ان " هناك خطة جديدة اعدتها امانة بغداد لتطوير العديد من مناطق العاصمة بشكل يفوق ما ظهرت به مشاهد شوارع المقبرة الملكية وشارع الصناعة وشارع الفلاح وزقاق المتنبي ، اضافة الى تطوير الساحات وزيادة مساحات الجمال والاهتمام بالمناطق التراثية والشعبية ضمن مشروعها (نهضة بغداد) ".



واضاف البيان ان " احتفالات امانة بغداد بعيد تأسيس الجيش العراقي الباسل هذا العام ستكون مميزة لتزامنها مع خروج القوات القتالية الاجنبية في ظل نجاح البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي الذي حقق عدد كبير من الانجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي وكذلك بمناسبة قرب انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان العراقي".