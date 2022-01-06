بريطانيا.. تسجيل 195 ألفا و235 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت بريطانيا 195 ألفا و235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



كما سجلت البلاد 344 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13 مليونا و918 ألفا و510 إصابات، والوفيات إلى 149 ألفا و761 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 134 مليونا و928 ألفا و277 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.