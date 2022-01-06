استطلاع جديد يتوقع فوز ماكرون بانتخابات 2022

أظهر استطلاع للرأي اليوم الأربعاء أن فاليري بيكريس من التيّار المحافظ قد تقترب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سباق انتخابي محموم خلال الجولة الثانية من انتخابات هذا العام، إذا تفوقت على منافسيها اليمينيين في الجولة الأولى.

ويتوقع الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة هاريس إنتر أكتيف لصالح مجلة تشالينج فوز ماكرون بالانتخابات، وهي نتيجة تتوافق مع نتائج استطلاعات أخرى أجريت في الآونة الأخيرة وأظهرت فشل أقرب منافسيه في حشد التأييد اللازم رغم الانتقادات لسياسات ماكرون في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وأظهر الاستطلاع أن ماكرون سيحصل على 24 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات. أما السياسيان من اليمين المتطرف، مارين لوبان وإريك زيمور، إضافة إلى بيكريس المحافظة، فلم يتجاوز التأييد لهم حدود 16 بالمئة.

توقع الاستطلاع فوز ماكرون في جولة الإعادة في أبريل نيسان بهامش 51 بالمئة مقابل 49 إذا واجه بيكريس، و55 بالمئة مقابل 45 ضد لوبان، و61 مقابل 39 ضد زيمور.