شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحالف تقوده روسيا يبدأ نشر قوات في كازاخستان.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم الخميس إن قوات روسية انتشرت في كازاخستان ضمن قوة لحفظ السلام تضم جنوداً من 4 جمهوريات سوفيتية سابقة أخرى.



وجاء الانتشار استجابة لنداء من رئيس كازاخستان للمساعدة في تحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى وسط موجة من الاحتجاجات التي تفجرت بعد رفع أسعار الوقود.

وقالت الأمانة إن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام هي حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة ومساعدة قوات حفظ القانون والنظام في البلاد.