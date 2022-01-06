حبس المتهمين في واقعة فبركة صور "بسنت" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

قررت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، حبس كلًا من "إبراهيم. س"، و"عبدالحميد. هـ"، المتهمين في واقعة ابتزاز الفتاة "بسنت" وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء إسرار الحياة الخاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستجوبت النيابة العامة أقارب الشابين المتهمين، فضلًا عن مصادرة هواتف المحمول الخاص بهم لفحصها من قبل لجنة فنية من مباحث الإنترنت والاتصالات بقطاع مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وقال "خالد" والد فتاة كفر الزيات "بسنت" إن اثنين اخترقا هاتفها المحمول وحصلا منه على صورها الشخصية ووضعاها على جسدِ فتاةٍ عارية ونشراها بالقرية بعد أن حاولا إرغامها بتلك الصور وتهديدها بنشرها لممارسة الرذيلة معهما، فلم تنصع لهما.

وذكرت النيابة العامة في بيان الثلاثاء الماضي، أنها باشرت التحقيقات في واقعة وفاة الفتاة "بسنت" بكفر الزيات، حيث تلقت بلاغًا يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي من والد الفتاة المدعوة بسنت، تضمن تناولها قرصًا لحفظ الغلال متأثرةً بنشر شخصيْنِ صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأُخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.

وقدَّم والدها في التحقيقات وحدة تخزين تضمنت الصور المنسوبة للمتوفاة، وقدمت شقيقتها هاتف بسنت المحمول ورسالةً تركتْها قُبيلَ وفاتها أكدت فيها أنَّ الصور لا تخصها، وسألت النيابة العامة خالةَ الفتاة فقررت عِلمَها منها قُبيلَ وفاتها بشرائها القرص المتسبب في وفاتها منذ أسبوع، برفقة إحدى صديقاتها.