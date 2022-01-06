3 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب انخفاض المعدن عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 529 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 681 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 794 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 907 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6352 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة الخميس، وسجل نحو 1801 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.47%، في الساعة 9 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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