مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية، دائرة مركز شرطة سوهاج، وجرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصاب بدائرة المركز.

تبين أنه أثناء توقف سيارة نقل قيادة "ياسر. ا" 40 عامًا سائق على جانب الطريق اصطدمت بها دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة "محمد. ا" 19 عامًا عامل.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة مرافقه "محمد. ا" 20 عامًا حاصل على دبلوم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، والمصاب لمستشفي سوهاج العام.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.