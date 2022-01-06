ايطاليا: تحديد سعر قناع الوجه المفلتر "FFP2" بـ 0.75 يورو

اسماعيل عبد الحي - توصلت المفوضية الإيطالية بقيادة الجنرال فرانشيسكو باولو فيجليولو إلى اتفاق مع FederFarma و AssoFarm و FarmacieUnite بشأن بيع أقنعة Ffp2 بسعر محدد ومتفق عليه 0.75 يورو للقناع في الصيدليات المشاركة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتم التوصل للاتفاق، الذي من المقرر أن يتم التوقيع عليه قريبا، بالاتفاق مع وزارة الصحة الإيطالية وبعد استشارة نقابة الصيادلة. كما سيتم التوقيع على ملحقات الاتفاق من خلال نظام البطاقة الصحية.

وسجلت المسحات الإيجابية يوم أمس رقماً قياسياً بنسبة 21.9%، حيث تم تسجيل 61046 حالة جديدة من أصل 278654 مسحة، إلى جانب 133 ضحية، ليرتفع بذلك عدد الحالات الموجبة إلى 1.070.537، فيما ارتفعت عدد الحالات في العناية المركزة إلى 1319، وارتفع كذلك عدد الخاضعين للعلاج بالمستشفى في الأجنحة العادية إلى 11756.

وبلغ عدد الذين تم خروجهم من المستشفى والذين تم شفائهم 12164 ليصبح المجموع 5.087297 منذ بداية الوباء.

على المستوى الإقليمي، فإن المناطق التي شهدت أكبر زيادة في الإصابات هي لومباردي (10425) وإميليا رومانيا (9090) ولاتسيو 7993.