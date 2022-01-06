استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - يناير - 2022 7:51 صباحًا

استشهد فجر اليوم الخميس شابا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم بلاطة بنابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت محيط المخيم، واعتقلت مواطنا، مما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مما أدى إلى إصابة الشاب باكير حشاش (23 عاما)، بالرصاص”.

ونقل الشاب حشاش نُقل للعلاج في مستشفى رفيديا الحكومي، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لوالدة حشاش، تنعاه، وتقول: “باكير أحلى شهيد، الله يرحمك يمّا (يا ابني)، ويجعل مثواك الجنة”.