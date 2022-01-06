قطر تدين احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - يناير - 2022 7:29 صباحًا

أعربت قطر عن إدانتها احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، ودعت إلى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، رفض دولة قطر التام للأعمال التي من شأنها إعاقة حركة السفن والناقلات وحرية الملاحة الدولية.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم.

وسبق أن أكد الحوثيون احتجازهم سفينة إماراتية قبالة ميناء الحديدة مضيفا أن قواتهم كانت قد تراقب السفينة خلال الأسابيع الماضية.

واتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن المتمردين الحوثيين بـ”قرصنة وخطف بالسطو سفينة” ترفع علم الإمارات وتقل معدات طبية في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية، فيما أكد الحوثيون مصادرة السفينة مؤكدين أنها محملة ب”معدات عسكرية”.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي خبر تعرّض سفينة الشحن (روابي) التي “تحمل علم دولة الإمارات للقرصنة والاختطاف مساء يوم الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة” في غرب اليمن.

وأضاف المالكي أن سفينة الشحن “كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى” اليمنية إلى ميناء جازان (في جنوب السعودية) وتحمل على متنها “معدات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة”.