شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 298 مليونا و303 آلاف و976 مصابا، حتى صباح الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و482 ألفا و492 حالة، فيما تعافى 256 مليونا و874 ألفا و11 حالة.

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، الأربعاء في فرنسا بلغ نحو 335 ألفا، وهو رقم قياسي جديد، كما ارتفعت أعداد الوفيات بينما تواجه البلاد موجة خامسة من الفيروس.

وأورد فيران هذا الرقم المفزع للإصابات في جلسة للبرلمان الفرنسي. وارتفع عدد وفيات كوفيد-19 في المستشفيات بواقع 246 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 97670. وبلغ إجمالي مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة 3695.

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 ارتفاعا حادا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث سجلت البلاد 90928 إصابة مقارنة مع 58097 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 35.11 مليون حالة. كما سجلت السلطات 325 وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 482876 وفاة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل 189 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، ارتفاعا من 91 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 132 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 41 قبل يوم. سُجلت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليمي خنان وشنشي. ورصد إقليم تشجيانج حالات جديدة أيضا.

وسجلت الصين 45 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 71 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة. ولم تُسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الأربعاء 103121 إصابة مؤكدة.

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا انخفاضا لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي وبحسب وكالة " انتر فاكس" للأنباء عن تسجيل 15772 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة بـ 15903 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها عشرة ملايين و585 ألفا و984 إصابة.

كما تم رصد 828 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 834 وفاة في اليوم السابق، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 313 ألفا و15 حالة وفاة، مع تماثل 25581 شخصا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين تسعة ملايين و600 ألفا و728 شخصا.

سجلت وزارة الصحة المصرية 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة، الأربعاء، وذلك ارتفاعا من 769 إصابة و19 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 389454 من ضمنهم 323913 حالة تم شفاؤها، و21863 حالة وفاة".

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 27267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و129 وفاة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البرازيل إلى 22 مليونا و351104 حالات منذ بداية الجائحة في حين بلغت الحصيلة الرسمية للوفيات 619513 وفقا لبيانات الوزارة.

أظهرت بيانات من وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 20626 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و94 وفاة الأربعاء.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أربعة ملايين و29274 بينما يرتفع عدد الوفيات إلى 299805