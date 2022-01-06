وزير الخارجية الأمريكي يشكك في تشغيل خط "نورد ستريم 2"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شكك وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في تشغيل خط نورد ستريم 2 الألماني الروسي.



وجاء ذلك خلال أول زيارة رسمية تقوم بها وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك للولايات المتحدة أمس الأربعاء.

وقالت بيربوك:" من الصعب جدا من وجهة نظري تخيل تدفق الغاز عبر هذا الخط أو أن يصبح جاهزا للعمل في حال جددت روسيا عدوانها ضد أوكرانيا".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أنه تم الاتفاق " على أننا سنتخذ مع شركائنا الأوروبيين إجراءات فعالة في حال استخدمت روسيا الطاقة كسلاح أو في حال وقوع المزيد من الأعمال العدوانية".

وأكد بلينكن وبيربوك بعد لقائهما أهمية العلاقات عبر ضفتي الأطلسي.

كانت بيربوك صرحت قبل إقلاع طائرتها من برلين بالقول:" نحن كأوروبيين ليس لنا شريك أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية"، وقالت إن الحكومة الألمانية الجديدة ستسعى إلى تحقيق " أفضل تنسيق وثيق ممكن" مع الولايات المتحدة.

ورد بلينكن بالقول إن " هذه الشراكة لا يمكن التخلي عنها" لافتا إلى أن التضامن عبر ضفتي الأطلسي هو الأداة الأكثر فعالية في مواجهة العدوان الروسي.

وتعتزم بيربوك خلال زيارتها عقد لقاء أيضا مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

كانت بيربوك وعدت بأن تعمل حكومة بلادها من أجل تعزيز الديمقراطيات وذلك خلال الرئاسة الألمانية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.