شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والاتحاد الأوروبي يطالبان مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن «روابي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

طالبت كل من وزارة الخارجية الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة في اليمن، مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن السفينة التجارية الإماراتية “روابي”.

وأعلنت أمريكا رفضها للأعمال العدائية التي تنفذها ميليشيات الحوثي، وإدانتها لاستيلاء الحوثيين على سفينة تجارية، ترفع علم الإمارات (روابي) قبالة سواحلِ الحديدة اليمنية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتهددُ التجارة الدولية والأمن الإقليمي.

كما حثت الخارجية الأميركية الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وطالبت مليشيا الحوثي أيضا بوقف أعمال العنف، التي تعيق العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن.

فيما قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، الأربعاء، إن احتجاز السفينة الإماراتية (روابي) من قبل الحوثيين قبالة ساحل الحديدة “أمر يبعث على القلق البالغ”.

وأضافت البعثة أن هذا “يزيد من مخاطر التصعيد بشكل أكبر ويقوض الجهود الجارية لإنهاء الاقتتال وللحل السياسي للأزمة”.

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي للإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، مطالبة بضبط النفس لتلافي المزيد من التوترات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أن “انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف من أي ميناء في اليمن سيجعله هدفا عسكريا مشروعا”، معتبرا أن “اختطاف ميليشيات الحوثي السفينة “روابي” انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي”.