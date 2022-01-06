شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا توقف تمويل منظمة فلسطينية غير حكومية لارتباطها بالجبهة الشعبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت هولندا وقفها تمويل منظمة فلسطينية غير حكومية بسبب "صلات فردية" تربط بينها وبين "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".



والمنظمة التي سيتوقف عنها التمويل الهولندي هي "اتحاد لجان العمل الزراعية" بسبب "صلات فردية" تربط بينها وبين "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

و"اتّحاد لجان العمل الزراعية" هي إحدى 6 منظمات غير حكومية فلسطينية أدرجتها إسرائيل في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قائمتها للمنظمات الإرهابية بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأعربت المنظمة غير الحكومية عن "صدمتها" و"حزنها" لقرار الحكومة الهولندية، في حين سارعت إسرائيل إلى الترحيب به.

وقالت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان إن "الصلات الفردية بين اتحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدم الانفتاح في هذا المجال من جانب اتّحاد لجان العمل الزراعية هي سبب كافٍ لعدم تمويل أنشطة اتّحاد لجان العمل الزراعية".

وأوضحت الحكومة أن التحقيق الخارجي الذي استند إليه قرارها هذا لم يثبت وجود "صلات تنظيمية بين اتّحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ولا أثبت وجود "تدفّقات مالية بين اتّحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وفي سبتمبر/أيلول 2019 أوقفت السلطات الإسرائيلية رجلين للاشتباه بضلوعهما في تفجير وقع في الضفة الغربية وأسفر عن مقتل فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عاماً، في هجوم نُسب إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والمشتبه بهما اللذان ما زالا قيد التحقيق كانا يعملان في اتّحاد لجان العمل الزراعية.

وبعد توقيفهما صرف اتّحاد لجان العمل الزراعية هذين الموظفين وأبلغت السلطات الهولندية بسبب توقيفهما في إسرائيل، مؤكّدة أنّ أيّاً منهما لم يشارك في أنشطة تمولها هولندا.

لكنّ الحكومة الهولندية علّقت في 2020 تمويل هذه المنظمة بعدما تبيّن لها أنّ المشتبه بهما كانا يتلقّيان جزءاً من رواتبهما على شكل مصاريف عامة.

كما فتحت تحقيقاً خارجياً لتبيان ما إذا كانت هناك صلات تنظيمية بين اتّحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأظهر التحقيق، بحسب الحكومة الهولندية، أنّ هناك "على المستوى الفردي" صلات بين موظفين وأعضاء في مجلس إدارة اتّحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأعربت الحكومة الهولندية عن "قلقها بشكل خاص" للعدد الكبير (12) لأعضاء مجلس إدارة اتّحاد لجان العمل الزراعية المرتبطين بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وسارعت منظمة "اتّحاد لجان العمل الزراعية" إلى التعبير عن صدمتها وحزنها لقرار الحكومة الهولندية"، مؤكّدة أنّه "منذ البداية، كان هذا التحقيق مدفوعاً باعتبارات سياسية".

و"اتّحاد لجان العمل الزراعية" منظمة غير حكومية تساعد صغار المزارعين الفلسطينيين وتتلقّى منذ 2007 تمويلاً من هولندا.

بالمقابل رحّبت بقرار هولندا الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنّ "إسرائيل ستواصل حوارها مع هولندا ودول أخرى في ما يتعلّق بهذه المنظمات".

وأكّدت الوزارة أنّ "دعم هذه المنظمات يشكّل انتهاكاً للقانون الإسرائيلي".