دولة الإمارات تؤكد أهمية الحوار بين منظمة الأسلحة الكيميائية وسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد ممثل الإمارات لدى مجلس الأمن، اليوم الخميس، أهمية الحوار بين منظمة الأسلحة الكيميائية وسوريا.



وشددت سفيرة دولة الإمارات لانا زكي على أهمية مواصلة مواجهة تنظيم داعش ومنعه من الحصول على الأسلحة الكيميائية.

ورفرف علم دولة الإمارات العربية المتحدة الأربعاء في مجلس الأمن إيذانا ببدء عضويتها في خطوة تركز خلالها على تعزيز أطر السلام والشمولية والمرونة والابتكار.

وتقلدت دولة الإمارات السبت الماضي مقعدها في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بقيادة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والمندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

وفي 11 يونيو/حزيران 2021 انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن إلى جانب كل من: ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا، وقد سبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس الأمن في الفترة من 1986 إلى 1987.

جاء ذلك عقب حملة دولة الإمارات التي أطلقتها في سبتمبر/أيلول 2020 تحت شعار: "أقوى باتحادنا"، وحصلت على تزكية جامعة الدول العربية ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لترشحها لعضوية مجلس الأمن.

كما قدّمت سلسلة من الإحاطات الافتراضية للمجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، ما ساهم في تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء، حيث تم التأكيد خلال المناقشات على التزام دولة الإمارات خلال فترة عضويتها بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والأخذ بوجهات نظرها في الاعتبار.