"سر منحنى الموت".. الطريق الأوسطي يحصد الأرواح والنيابة تناشد: "أصلحوا العيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

حوادث مروعة يشهدها طريق الدائري الأوسطي بشكل شبه يومي، ليحصد معها أرواح الأبرياء وتخلف خسائر مادية كبيرة، كان آخرها الحادث المروع الذي وقع، الأربعاء، أسفر عن اصطدام 8 سيارات ملاكي و2 نقل ثقيل، توفى فيه شخص وإصابة 8 آخرين، واشتعلت النيران في عدد من السيارات، وسط محاولة لإنقاذ المواطنين داخل السيارات بموقع الحادث، بينما يعيش المارين على هذا الطريق رعب حقيقي، فالمشاهد المأساوية للحوادث السابقة ودماء الضحايا لا تغيب عن أذهان الجميع، ليطلقوا عليه "طريق الموت".

مشهد الحوادث الماضية تكرر، اليوم، مع اختلاف السيناريو وعدد الضحايا على "طريق الموت".. ويرصد الخليج 365 أبرز الحوادث التي وقعت على طريق الدائري الأوسطي خلال الأيام الأخيرة:

10 عربيات ركبوا على بعض.. تفاصيل حادث الأوسطي المروع (صور وفيديو)

مصرع ١٦ شخصا في حادث مروع بالطريق الدائري الأوسطي

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث مروع أعلى الدائري الأوسطي

مصرع شخصين في حادث تصادم أعلى الدائري الأوسطي

مصرع 6 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

3 مصابين في تصادم سيارتين بالبدرشين

اصطدام سيارة ببوابة الرسوم بالطريق الأوسطي وأنباء عن وقوع وفيات ومصابين

"دماء على الأوسطي".. حالتا وفاة ومصاب في حادث تصادم بالبدرشين

بالفيديو.. تدمير سيارتين في تصادم مروع بـ"نفق الأوسطي"

ومن جانبها ناشدت النيابة العامة في بيان لها الأربعاء، بعد تكرار الحوادث على الطريق الأوسطي، المختصين بالانتقال لمعاينة موقع حادث الطريق الأوسطي وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك بسبب تكرار وقوع الحوادث المرورية بمحل الواقعة من سابق تلقيها إخطارات بها نتيجةَ حجبِ زاوية الرؤية في المنحنى الذي وقع عنده الحادث.