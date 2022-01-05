بعد إلغاء التشعيب.. وزير التعليم يكشف موقف طلاب "التقسيم" والراسبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف الطلاب الراسبين أو "تقسيم المواد" من الامتحانات في المواد بعد قرار إلغاء التشعيب.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ينتهي العمل بنظام التشعيب (علمي علوم وعلمي رياضة) بدفعة الثانوية العامة لهذا العام ٢٠٢١-٢٠٢٢ وكل الدفعات الأصغر بدءًا من العام 2022 / 2023 تكتفي بالتشعيب إلى علمي وأدبي فقط.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إنه بالنسبة للطالب الذي يرسب أو "يقسم المواد في الامتحانات"، سيمتحن السنة المقبلة في المواد القديمة و إلغاء التشعيب لن يؤثر عليه.

وأوضح وزير التعليم، أنه سيتم عمل امتحانين واحد للنظام الجديد وآخر للطالب الذي رسب أو قسم الامتحانات.

جاء ذلك ردًا على استفسارات النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أثناء انعقاد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، أمس الثلاثاء.

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