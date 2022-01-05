ليتوانيا بصدد مقاضاة الصين أمام التجارة العالمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت ليتوانيا عن إعدادها وثائق ستقدمها للمفوضية الأوروبية في شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الصين تتعلق بـ”بانتهاك مبادئ الشفافية وعدم التمييز”.

وقالت وزارة الخارجية الليتوانية في بيان لها إنها “تعد الوثائق التي ستمكن المفوضية الأوروبية من رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية حول الضغط الذي تمارسه الصين على رجال الأعمال الليتوانيين، بعد افتتاح مكتب تمثيلي لتايوان في ليتوانيا”.

وأضافت أن “المعلومات الواردة من رجال الأعمال حول المشكلات التي يواجهونها بسبب تصرفات الصين تم إعدادها وتقديمها إلى المفوضية، والتي بناء عليها سيتسنى رفع الدعوى أمام التجارة العالمية”.

وأكدت أنها تعمل إلى جانب المفوضية الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحكومات الدول الأوروبية الأخرى بنشاط لضمان استئناف التجارة الطبيعية مع الصين.