إيطاليا تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا اليومية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 189109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، وذلك ارتفاعا من 170844 في اليوم السابق.

غير أن حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا انخفضت إلى 231 من 259 قبل يوم.

وخضع 1.1 مليون شخص لفحص الكشف عن فيروس كورونا خلال تلك الفترة، وبلغت نسبة النتائج الإيجابية حوالي 17 %.

وسجلت إيطاليا 138276 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ رصده في البلاد في فبراير/شباط 2020 بينما سجلت 6.76 مليون إصابة إلى الآن.

ويجتمع مجلس الوزراء في البلاد مساء اليوم الأربعاء ومن المتوقع إقرار إجراءات جديدة للإبطاء من انتشار المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن “قلقها الكبير” من حدوث “تسونامي إصابات” بكورونا، بسبب متحوري “دلتا” و”أوميكرون”.