“النهضة” تنفي إحالة رئيسها راشد الغنوشي إلى القضاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أكدت حركة “النهضة” التونسية أن رئيسها راشد الغنوشي لم يتلق أي إخطار بإحالته إلى القضاء.

وجاء ذلك في تصريحات لرياض الشعيبي مستشار الغنوشي، تعقيبا على ما أوردته وسائل إعلام محلية عن إحالة رئيس الحركة للقضاء في مخالفات بالانتخابات الرئاسية الماضية.

وقال الشعيبي: “لا نتهم أي طرف بهذه الفبركة، وحاليا ما زلنا نتفاعل إعلاميا مع هذا الموضوع وكذبنا الخبر”، ونقلت وكالة “الأناضول” عن الشعيبي أن الأمر “يدخل في إطار فبركة الملفات والضغط الإعلامي ضد الحركة (النهضة)”.

وكانت وسائل إعلام محلية تونسية ذكرت أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة عدد من السياسيين للمحاكمة بينهم، إضافة للغنوشي، رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب “قلب تونس” المعارض نبيل القروي، ورئيس حزب “الاتحاد الوطني الحر” المعارض سليم الرياحي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن من بين التهم المنسوبة إليهم “مخالفة قوانين الدعاية الانتخابية وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من “جرائم” القانون الانتخابي.