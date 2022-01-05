تسجيل ارتفاع كبير في إصابات كورونا بدولة عربية

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 5818 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 746632، كما تم تسجيل 20 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9213.وبينت الوزارة أن نسبة الفحوصات الإيجابية مستمرة في الارتفاع وبلغت نسبتها خلال الأيام الـ14 الأخيرة 15.3%، مشيرة إلى أن نسبة إشغال أسرة العناية الفائقة في المستشفيات تبلغ 80%.

وأعلن وزير الصحة فراس أبيض أن "الحالات في لبنان بغالبيتها هي متحور "أوميكرون"، وكما هو متوقع، وفي كل البلدان، وخلال فترة وجيزة، يسجل نحو 95 في المئة من الحالات".