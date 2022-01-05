شكرا لقرائتكم خبر عن نواب التنسيقية يشكرون وزير الرياضة على إطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان على مركز شباب الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من اعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي ﻿وزير الشباب والرياضة ، على إطلاقه اسم النائب الراحل أحمد زيدان على مركز شباب الساحل .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور أشرف البجرمي، مدير المنشآت الشبابية بالوزارة ، وايمان عبدالجبار وكيل الوزارة ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة بمحافظة الشرقية .

وقالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب ، إن قرار الدكتور اشرف ، باطلاق اسم نائب التنسيقية الراحل علي مركز شباب الساحل ، لفتة انسانية من الوزير ، موجهة الشكر له علي ما قام به تجاه النائب الراحل .

وبدوره أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن تلك اللفتة الانسانية التي قام بها الوزير لفتة رائعة ومحل تقدير من نواب التنسيقية ، وهو ما اكدت عليه ايضا النائبة هادية حسني التي أشادت بموقف وزير الشباب .

وفي سياق مختلف طالب النائب خالد بدوي ، بضرورة وضع تصور لتعظيم ميزانية وزارة الشباب حتي تتحق المشروعات الاستثمارية التي تحتاجها مراكز الشباب، لافتا إلى أن الموازنة الحالية تصل الي مليار جنيه وما تحتاجه الوزارة فعليا يتخطى الـ 10 مليارات جنيهات .

وأشار الي ضرورة البحث عن آلية لتعظيم ميزانية الوزارة من خلال الضغط علي وزارة المالية ، مطالبا بعقد ورشة عمل تضم نواب اللجنة وممثلين من الحكومة لزيادة ميزانية الوزارة ، خاصة ان اكثر من 65 مليون شاب مصري يستفيدون من خدمات الوزارة .

من جانبها طالبت النائبة هادية حسني ، وزارة الشباب بمد اللجنة بالخطة الانشائية لمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، وذلك حتي يتمكن نواب البرلمان من التعرف الي موقفهم من الخطة، وهو ما عقب عليه الوزير بالموافقة على تلبية ذلك المطلب .