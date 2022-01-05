شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شاهد تحسن الحياة اليمنية بعد منحة المشتقات النفطية للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدت منحة المشتقات النفطية التي دفعت بها المملكة مؤخرا لليمن، إلى تحسن جودة الحياة وظروفها، وهو ما أكده محمد أحمد المجيبي، عميد إحدى الكليات، موضحا أنهم كانوا يعانون من مشكلات كبيرة، إلا أن الدعم السخي من البرنامج السعودي لدعم وإعمار اليمن، سهل حياتهم، لا سيما مع دعم المشتقات النفطية.

فيما أكد العديد من المدرسين والمعلمين، أن الكهرباء باتت مستقرة نتيجة لهذا الدعم من الأشقاء في المملكة، كما أكدوا على حل مشكلة المولدات الكهربائية.