قبيل جلسة البرلمان الأولى.. تقدم يوجه رسالة هامة لـ'العزم'

وقال تقدم في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "مع قرب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وايمانا منا بضرورة توحيد المواقف لتحقيق وحدة العراق وسيادته وحفظ حقوق جماهيرنا الوفية؛ فأننا نعبر عن رغبتنا الصادقة لتوحيد العمل السياسي في محافظاتنا العزيزة وتحت راية واحدة".وأضاف البيان، "ندعو خميس الخنجر والصادقين معه في تحالف العزم إلى تحمل مسؤولياته في قيادة المرحلة المقبلة بتحالف جامع مع أخوانه في تحالف تقدم الوطني".

وختم بيان تقدم بالقول، "نحن نؤمن بأن شخصية الخنجر أكبر من المسميات والتخندقات وأن مواقفه الإنسانية والسياسية تدعو للاعتزاز. أملين أن نعمل سوية؛ من أجل استقرار وإعمار الوطن وخدمة المواطن".

