احتجاجات كازاخستان تطيح بالحكومة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أمس، قبول استقالة حكومته بعد أيام من احتجاجات على رفع أسعار الغاز الطبيعي.

وكلف الرئيس توكاييف، إسماعيلوف علي خان أسكانوفيتش بتولي مهام رئيس وزراء كازاخستان بشكل موقت حسبما أفاد مرسوم على الموقع الرسمي للرئاسة الكازاخية.

وأضاف المرسوم أن أعضاء الحكومة سيواصلون أداء واجباتهم الوظيفية لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا أن المرسوم دخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيع الرئيس توكاييف عليه.

وكان الآلاف خرجوا إلى الشوارع لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على رفع أسعار الطاقة، وسط تقارير عن اعتقال العشرات، وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى العديد من البلدات والقرى، وأوضحت وزارة الطاقة في كازاخستان أن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع الطلب على أسطوانات الغاز، الذي بدأ تداوله في بورصة الطاقة مع بداية العام.