أمريكا: الحوثيون يهددون التجارة الدولية

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن هذه الأعمال تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر وتهدد التجارة والأمن الإقليمي.
وأضاف «هذه الأعمال من جانب الحوثيين تأتي في وقت يتعين فيه على كل الأطراف أن تخفض التصعيد وتعود إلى محادثات سياسية شاملة».
وتابع «نناشد الحوثيين بالإفراج فورا عن السفينة وطاقمها بدون أن يصيبهم أذى ووقف كل أعمال العنف التي تتسبب في انتكاسة العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن».
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