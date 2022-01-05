7 أطفال قتلى ومصابين خلال 4 أيام بسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنه في الأيام الأربعة الأولى من العام الجديد قتل طفلان وأصيب خمسة آخرون بجراح في شمال غرب سوريا مع استمرار العنف. وقال القائم بأعمال المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كامبو فوفانا: هناك أكثر من 70% من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سوريا سجلت في الشمال الغربي. وأفاد بتعرض محطة مياه مدعومة من اليونيسف هذا الأسبوع لهجوم في قرية عرشاني بالقرب من إدلب في شمال غربي البلاد أيضا، مما أدى إلى قطع المياه عن 241 ألف شخص.



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