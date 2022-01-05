شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يعقد أول اجتماع له برئاسة السفيرة مشيرة خطاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أول اجتماع له عقب التشكيل الجديد، اليوم الأربعاء، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، لوضع خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة، وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 616 لسنة 2021 ، بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمدة أربع سنوات، وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يعتد تشكيل المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كما تضمن السفير محمود كارم محود نائبًا للرئيس.

وشمل القرار عضوية كل من: