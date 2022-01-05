شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب توافق على تشجيع صندوق قادرون باختلاف لإقامة مشروعات متوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائبة عبد الهادي القصبي على البند رقم 9 بالمادة الرابعة من مشروعي القانونين المقدمين من كلاً من النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو البند المعني بإنشاء صندوق قادرون باختلاف علي إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة لدعم ذوي الاعاقة، وجاء نص البند كالتالي: تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

كما وافقت اللجنة بعد مناقشات مستفيضة علي دمجي البندان 11 من مشروع قانون أشرف رشاد لبند رقم 10 من مشروع قانون النائبة دعاء عريبي ليصباحان بندا واحدا نصه، كالتالي المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافة والاجتماعية والفنية، وكذلك رعاية الأبطال من ذوي الإعاقة الحاصلين على بطولات في الأنشطة المختلفة والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم.

جدير بالذكر أن الاجتماع بحضور ممثلي وزارات العدل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتجارة والصناعة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).































