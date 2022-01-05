"حياة كريمة" تنشر صورًا من تنفيذ المشروعات بمحافظة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة "حياة كريمة"، نسب تنفيذ المشروعات في محافظة الشرقية، مركز الحسينية.
وقالت "حياة كريمة" إن نسب الإنجاز وصلت ١٠٠٪ بقرية سماكين غرب، منها:
- محطة مياه سماكين غرب، نسبة إنجاز ١٠٠٪.
- نقطة اسعاف سماكين، نسبة إنجاز ١٠٠٪.
- مدرسة الشيخ راغب، المجمع الزراعي، مركز شباب منشأة ابوعامر تخطت نسب الإنجاز ٩٥ ٪.
- مدرسة النشاوية بسماكين غرب، بنسبة انجاز إنشائية ٧٠٪.
- أما بناحية قصاصين الشرق، فكانت نسبة التنفيذ بمركز شباب أبو صميدة ٧٠٪.
- مدرسة الربان عمر صميدة، نسبة الإنجاز ١٠٠٪.