أول تعليق من "الوطنية للإعلام" على الوقفات الاحتجاجية للعاملين بماسبيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك تواصلا دائما ومستمرا مع وزارة المالية لإنهاء الإجراءات الخاصة بمستحقات العاملين بالهيئة.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان اليوم، إنها أرسلت حصرا بكافة مستحقات العاملين، وأكدت وزارة المالية لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام على صرف هذه المستحقات للعاملين من خلال منظومة الدفع الإليكترونية.

وأضاف زين: وبالرغم من إعلان تلك الجهود للعاملين من خلال الإذاعة الداخلية بمبنى الوطنية للإعلام وتواصل رؤساء القطاعات مع العاملين وطمأنتهم بأن هناك انفراجة بالقريب العاجل وأن الدولة تدعم الإعلام الوطنى للمضي قدما فى دوره التوعوي والتنويري ومواكبة تطورات العصر، إلا أن ردود فعل عدد من العاملين بالوطنية للإعلام من خلال وقفات وترديد شعارات لا تليق من شأنها أن تؤثر سلبا على الجهود والمساعي، وأن تلك المشاهد تسيء للجميع وأولهم العاملين أنفسهم ولا سيما أن هناك تجاوبًا مؤكدًا من الجهات المعنية بالدولة لحل مشاكل العاملين بالهيئة والتوجيه باتخاذ الإجراءات العاجلة بالاتفاق مع وزارة المالية للوفاء بهذه المستحقات.

وأكدت الوطنية للإعلام على وعى وانتماء أبنائها لتلك القلعة الإعلامية العريقة في تفهم بأننا لا ندخر جهدا فى الحفاظ على حقوقهم المشروعة والتي سوف تتحقق، بحسب البيان.

وناشدت أبناء الوطنية للإعلام أن تحظى تلك الجهود بثقتهم وعدم الالتفات الى أقاويل وتكهنات تشكك بأن ليس هناك حلول.

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