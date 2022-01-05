عرض أكثر من 100 امرأة مسلمة للبيع في الهند

أعلنت الشرطة الهندية، الأربعاء، توقيف 3 أشخاص بتهمة الضلوع في إنشاء تطبيق مزيف على الإنترنت يعرض للبيع في مزادات نساء مسلمات معروفات.

ونشرت صور أكثر من 100 امرأة من بينهن صحافيات وناشطات مدافعات عن قضايا تؤثر على الهنود المسلمين، على تطبيق "بولي باي" إلى جانب رسائل مهينة، وفق فرانس برس.

وأكدت الشرطة توقيف شابة عمرها 18 عاما وشابين في مطلع العشرينات، على خلفية التطبيق.

وقال مفوض الشرطة في بومباي، هيمانت ناغرال، للصحفيين "تم تحميل صور لسيدات ينتمين إلى مجتمع محدد ... كما نشرت رسائل مرفوضة".

ولن تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقضية في هذه المرحلة، كما قال.

واشتكى أبناء الأقلية المسلمة في الهند في السنوات الماضية، مما يقولون إنها محاولات متزايدة لاستهداف مجتمعاتهم أو تهميشها.

وقبل ستة أشهر، ظهرت منصة مزادات مزيفة أخرى تستهدف المسلمات لفترة وجيزة، ما استدعى تحقيقات من الشرطة فشلت في تحديد أي مشتبه بهم.

وعبرت النساء اللاتي ظهرت صورهن على التطبيق الأخير عن استيائهن في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الشاعرة، نبية خان، على تويتر في نهاية الأسبوع الماضي، "هكذا تتم تحيتنا واستقبالنا في الهند في أول أيام العام الجديد، فيما أشخاص آخرون في بلدي يلهون ويطلقون النكات ويقيمون الحفلات".

وأضافت "لا أحد يستحق أن يُهاجم ويتعرض للإذلال والبيع والشراء".

وقالت منصة غيتهاب المفتوحة لتطوير البرمجيات والتي نشر عليها التطبيق، لوسائل إعلام محلية إنها ستقدم المساعدة في تحقيقات الشرطة.