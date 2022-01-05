رقم قياسي جديد لإصابات كورونا اليومية في إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، أنه تم تشخيص 11978 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يزيد عن الرقم القياسي السابق البالغ 11345، في 2 سبتمبر الماضي، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وتأتي الزيادة في حالات الإصابة على الرغم من أسابيع من القيود التي كانت تهدف إلى تعزيز معدلات التطعيم، التي تستهدف الأطفال أيضا.

وبالتزامن مع ذلك، قام مدير عام وزارة الصحة، نحمان آش، بتلقي الجرعة الرابعة التي أقرت الحكومة مؤخرا إعطاءها لمن هم فوق الستين عاما ولمن يعانون من مشاكل صحية، بحسب موقع “أي 24 نيوز”.

بدوره، دعا آش كل من لم يتم يتلق التطعيم بعد، أن يذهب ويفعل ذلك، موضحا أنه “بالرغم من حالة التردد التي سبقت اتخاذ القرار بإعطاء الجرعة التعزيزية (..) لكننا بمجرد الموافقة عليه فإننا على يقين من أنه سيساعدنا في التعامل مع الوباء”.

وفي ديسمبر الماضي، سجلت إسرائيل أول إصابة بما يسمى مرض “فلورونا”، وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا، وفق ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية.

وتشهد إسرائيل موجة إصابة بالإنفلونزا، إذ عالجت المستشفيات الإسرائيلية أكثر من 1849 مريضا بها منذ أسبوعين، وفق مركز السيطرة على الأمراض بوزارة الصحة الإسرائيلية.

وتلقى نحو 4,2 ملايين إسرائيلي، من أصل 9,4 ملايين، ثلاث جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.