شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يؤكد التطلع الدائم لتطوير العلاقات مع باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية العلاقات الخليجية - الباكستانية واستراتيجيتها والتطلع الدائم نحو تطويرها لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عُقدت بين الأمين العام ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، بمشاركة رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم.

وجرى خلال الجلسة استعراض مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وباكستان، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين مجلس التعاون وباكستان، وسبل مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، وبحث سبل توسيع آفاق التعاون المشترك وتنمية المنافع المتبادلة لما فيه تحقيق مصلحة الطرفين، إذ أكد معالي الأمين العام حرص مجلس التعاون على تعزيز وتنمية تلك العلاقات على مختلف الصُّعد، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.