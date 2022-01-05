شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكازاخستاني يعلن إصلاحات سياسية قريباً وينفي مغادرته للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناشد الرئيس الكازاخستاني قاسم جمارت توكاييف شعبه التحلى بالهدوء وسط أنباء عن وفيات، خلال أعمال العنف على مدى اليومين الماضيين.

وحذر توكاييف من أن قوات الأمن سوف تبدأ في الرد بشكل أكثر قوة على الانتهاكات، وسوف يتم ملاحقة من يكسرون القواعد "بأقصى ما يمكن ".

وقال أيضا، إنه سوف يقترح قريبا إصلاحات للنظام السياسي ونفى شائعات أنه يعتزم مغادرة البلاد، مشيرا إلى أنه يتولى في الواقع رئاسة مجلس الأمن في البلاد.

وأضاف "أنه واجبي الدستوري أن أكون من الشعب، ومعا سوف نجتاز هذه الصفحة المظلمة من تاريخ كازاخستان".