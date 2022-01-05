أستراليا تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات كورونا... وحالة من التوتر

ممرضة (أ ف ب).

سجلت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في أستراليا اليوم الأربعاء رقماً قياسياً جديداً لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي أشعل غضب الرأي العام من أسلوب تعامل السلطات مع متحور أوميكرون شديد العدوى.

ويشعر العديد من الأستراليين بالفعل بعدم الرضا بسبب طوابير الانتظار الطويلة أمام مراكز الفحص ونقص الاختبارات المنزلية، وازداد غضبهم عندما انتشرت أخبار عن منح لاعب التنس العالمي نوفاك دوكوفيتش استثناء طبياً لدخول البلاد.

وسعى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الذي يواجه ضغوطاً في بداية سنة الانتخابات، إلى طمأنة الناخبين.

وقال موريسون للصحفيين قبل اجتماع الحكومة «ليس هناك حل سحري... يجب عليكم العمل لحل هذه المشكلة».

وسجل المسؤولون 64774 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، أكثر ولايات أستراليا اكتظاظاً بالسكان.