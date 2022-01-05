شكرا لقرائتكم خبر التحالف يحول اجتماع قادة الحوثي إلى مأتم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حول التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية اجتماع قادة الميليشيات الحوثية الإرهابية في صنعاء إلى مأتم، بعد مقتل القائد الميداني للجبهة الجنوبية عبر إحدى الغارات المركزة.

وقالت مصادر ميدانية إن 3 غارات جوية متزامنة دمرت عربة مدرعة و3 أطقم عسكرية للحوثيين في جبل البلق الشرقي والصحراء المحيطة بجبال لظاة، التي تمكن الجيش الوطني من تحريرها أمس، وأشارت إلى استهداف اجتماع لقيادات حوثية في إحدى تلك الغارات قتل على إثرها القائد الميداني للجبهة الجنوبية للحوثيين.

ودمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية فجر أمس، ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بمعسكر الفرقة الأولى مدرع غرب صنعاء، بالإضافة إلى مخزنين للطائرات المسيرة بمعسكر ضبوه بمديرية سنجان جنوبا.

وهزت سلسلة انفجارات عنيفة أرجاء الأماكن المستهدفة، بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكريه مشروعة، استجابة لتهديد ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة من صنعاء، مؤكدا اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية. كما استهدفت غارات التحالف تدمير تعزيزات وتحصينات الميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب وشبوة. وتتواصل المعارك العنيفة بين القوات اليمنية المسنودة بالتحالف وميليشيات الحوثي في جبهات مأرب وشبوة، حيث تمكنت قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة من تحرير مواقع استراتيجية مهمة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش حررت جبل اللجة بعد هجوم شنته من ميسرة الميسرة للجبهة الجنوبية من اتجاه الكثبان الرملية والنقعة السفلى، فيما تسعى حاليا بهجوم موازٍ شنته على جبل الأعيرف وجبل لظاة بقلب الجبهة للسيطرة الأخير ومحاصرة عناصر ميليشيات الحوثي المتمركزة شرق جبل البلق الشرقي.

من جهة أخرى أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على إعدام أحد أبناء مديرية بيحان، بوسط سوق عقار، بعد توجيهها له تهمة «التخابر مع التحالف» على حد تعبيرها، وقال موقع «الرشاد برس» إن الميليشيات الحوثية دشنت حملة إعدامات ميدانية ضد المواطنين خوفا من انتفاضة أبناء المنطقة ضدها، بالتزامن مع التقدم المتسارع لألوية العمالقة نحو المديرية الاستراتيجية، وأشارت إلى أن تلفيق مثل هذه التهم يعاني منه كل أبناء المديرية الرافضين للقتال مع الميليشيات الحوثية.

مشاهدات يمنية

