ميليشيات عراقية تقصف معسكر النصر ببغداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس بسقوط صاروخ على معسكر النصر غرب بغداد، وأوضحت أنه أطلق من حي الجهاد.

وأضافت أن القوات الأمنية عثرت أيضا على منصة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم، وتم تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية، وأن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخباراتية تتابع تحقيقاتها للوصول إلى المنفذين.

ويتوقع أن تكون الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران وراء الصاروخ الذي يأتي بالتزامن مع إحياء ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي.

واعتقل الأمن العراقي في الساعات الماضية 8 من عناصر تنظيم داعش في عمليات متفرقة بمحافظات بغداد وكركوك وديالى، وقالت خلية الإعلام، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات منفصلة بمحافظات بغداد وكركوك وديالى تكللت بالإطاحة بثمانية مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش.

وذكرت أن المعتقلين 4 في بغداد لعملهم بما يسمى قاطع دجلة ديوان الدعوة والمساجد، و3 بكركوك لانتمائهم لداعش بصفة ما يسمى أمني قاطع الكرمة، وواحد في محافظة ديالى.