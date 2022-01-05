شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب توافق على ضم بندين بمشروعى قانون "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، على ضم بندان رقم 8 من المادة الرابعة المعنية بتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بمشروعي القانونين المقدمين من كل من النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأصبح نص البند الثامن من المادة الرابعة كالتالى: المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم، والمساعدة فى إنشاء مراكز التأهيل التخاطبى والعلاج الطبيعى التى تخدم ذوى الإعاقة بالمحافظات.

وأكد النائب أشرف رشاد أثناء مناقشة هذا البند، أنه يدعم المصلحة العليا وإينما تكون المصلحة العليا يؤيدها.

وبداية الاجتماع هنأ عبد الهادى القصبى جموع الشعب المصري بمناسبة أعياد الميلاد، قائلا إن ميلاد الانبياء رحمة للإنسانية.

جدير بالذكر أن الاجتماع بحضور ممثلى وزارات العدل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتجارة والصناعة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).