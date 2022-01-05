شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقة شباب الأحزاب يتقدم بطلب إحاطة عن سبل مواجهة الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن سُبل مواجهة الانتحار، وذلك تزامنًا مع وقوع عدة حوادث انتحار فى الآونة الأخيرة.

وأوضح النائب طارق الخولى، فى طلب الإحاطة أن الإحصائيات أشارت إلى نسب الانتحار تستدعى النظر فى الأمر، كما أشار أطلس الصحة النفسية الذى أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2017، إلى أن مصر ليس لديها استراتيجية وقائية على المستوى الحكومى لمواجهة الانتحار، ما يعنى أن الوضع الحالى يدعو إلى اتخاذ خطوات جادة لتوجيه الدعم النفسى والإرشاد الصحيح للمواطنين، خاصة الفئة الشبابية.

وطالب النائب طارق الخولى، وزارة التضامن الاجتماعى والجهات المعنية، بالتنسيق فيما بينهم لإعداد دراسة استقصائية حول أسباب وقوع عدة حالات انتحار، ووضع استراتيجية فعالة تساهم فى حلها، كما أنه يجب إطلاق مبادرات حكومية تهدُف إلى نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية والتوعية بأنه مرض يستدعى العلاج، كما طالب بإنشاء وحدات للصحة النفسية بالمدارس، والجامعات وأماكن العمل، والتى ستكون بمثابة الخط الإرشادى للمواطنين ومحل جذب لهم.

ودعا النائب طارق الخولى، إلى إمكانية إدراج حملة قومية لرعاية كل ما يتعلق بالأمراض النفسية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع.