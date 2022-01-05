05 يناير , 2022
العاهل الأردني استقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان (أ ف ب).
استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء في عمان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وبحث معه عملية السلام المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن «الملك شدد خلال اللقاء، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين».
وأضاف البيان أن اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي «تناول عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
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