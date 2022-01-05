انت الان تتابع خبر إعلان نتائج القبول المباشر بالتعليم الحكومي الخاص الصباحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن نتائج قبول الطلبة ضمن القبول المباشر في قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للسنة الدراسية 2022/2021".

وأضافت، أنه "تضمنت قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (1100) طالبا في الأقسام والكليات ذات القبول المباشر".



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