مقتل 18 مسلحا باشتباكات في الكونغو الديمقراطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

أفادت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، بأنها قتلت 18 مسلحا من رجال الميليشيا، كما قتل جنديان في كمين في منطقة مضطربة في المرتفعات الشرقية للبلاد.



وقال الرائد ديودون كاسيريكا المتحدث باسم الجيش في مقاطعة كيفو الجنوبية إن وحدة من التعزيزات تعرضت للهجوم أثناء سفرها عبر قرية كاغوغو في منطقة أوفيرا صباح أمس الثلاثاء.

وأضاف أن المهاجمين هم "رجال ميليشيات لتحالف ماكانيكا وتويغوانيهو" ، في إشارة إلى جماعة مسلحة تدعي أنها تمثل شعب توتسي من أصول رواندية. وتابع: "في تبادل لإطلاق النار قتل الجيش 18 من رجال الميليشيا"، فيما قتل جنديان وأصيب 5 بجروح خطيرة.

ويؤكد المراقبون أن أكثر من 120 جماعة مسلحة تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعد العديد منها إرث من الحروب الإقليمية التي اندلعت في التسعينيات من القرن الماضي..

يقود ماكانيكا-تويغوانيه عقيد في الجيش، ميشيل روكوندو ماكانيكا ، الذي هجر في أوائل عام 2020 وأنشأ قوة في مرتفعات فيزي في جنوب كيفو.

وازدادت الاشتباكات بين مقاتلي بانيامولينغي والجيش الكونغولي في الأشهر الأخيرة.